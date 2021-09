Nel quadro della classifica FIFA, sono ben trentasette le posizioni che separano la Svizzera (14.) e l’Irlanda del Nord (51.). Eppure il bilancio delle sfide tra le due squadre è in perfetto equilibrio: due vittorie a testa e due pareggi. Di più: negli ultimi quattro scontri, i rossocrociati hanno faticato maledettamente a mettere in difficoltà la «Green and White Army». E, di riflesso, a trovare la via della rete. Dello spareggio della paura, andato in scena nel novembre del 2017, abbiamo già scritto. È bastato un rigore inventato, nella gara di andata giocata a Belfast, per permettere alla Svizzera di spuntarla: di Ricardo Rodriguez la trasformazione. Il ritorno di Basilea si era invece chiuso 0-0, come l’amichevole disputata a Zurigo il 18 agosto del 2004. Il 22 aprile del 1998, in un test a Windsor Park, i nordirlandesi avevano per contro avuto la meglio per 1-0. Curiosità: gli ultimi due match citati videro in campo pure l’attuale ct degli elvetici, Murat Yakin. «Ma, onestamente, non ricordo nulla di quegli incontri» ha affermato ieri il 46.enne, ridendo di gusto. Di certo questa sera la sua squadra dovrà fare meglio di allora, perché la speranza di accedere direttamente ai Mondiali del 2022 passa anche da una vittoria contro la selezione di Ian Baraclough. Il ct dell’Irlanda del Nord, però, crede nel colpaccio. «Quando, a inizio ritiro, ho avuto il primo colloquio con il gruppo, sono stato molto onesto. Tre successi in altrettanti impegni non sono un obiettivo al di là dei nostri mezzi». Ebbene, con Lituania (4-1) ed Estonia (1-0) sono arrivati i primi due squilli. «E contro la Svizzera, se ci esprimeremo sui nostri migliori livelli, avremo una chance di ripeterci» ha sottolineato l’allenatore. Per poi precisare: «Dovremo però essere più compatti che mai, evitando di sbilanciarci con delle inutili iniziative personali e trovando il giusto momento per provare a colpire».