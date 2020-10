Magnin esonerato, tocca a Schneider?

Poco male, perché Schneider potrebbe non dover attendere più di tanto per strappare un nuovo incarico. Dove? Stando al Blick allo Zurigo, in totale crisi da diversi mesi a questa parte. Già, perché sempre oggi l’allenatore Ludovic Magnin è stato scaricato dal presidente Ancillo Canepa. Davvero troppe le dodici partite consecutive senza successi. E fra queste, lo ricordiamo, spicca anche la recente eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Svizzera per mano del Chiasso.