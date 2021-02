Ci è voluto più tempo del previsto, ma nonostante qualche peripezia di troppo - fra una quarantena e un rinvio - la Super League ha finalmente raggiunto il giro di boa della stagione 2020/2021. Nove squadre su dieci infatti – manca solo il Lucerna di Fabio Celestini, al momento fermo a quota 17 incontri – hanno tagliato (e in alcuni casi superato) il traguardo delle 18 partite disputate. Esattamente la metà rispetto a una stagione completa. Al netto delle differenze che ancora contraddistinguono i vari club in graduatoria – partita più, partita meno – si può dunque finalmente iniziare a stilare qualche considerazione. In particolare in casa Lugano, dove con 18 partite disputate e nel pieno di una stagione più che positiva, l’interesse nel confrontare col passato quanto fin qui raccolto dagli...