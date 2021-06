Sono almeno un paio, i fili che legano Roberto Mancini alla Nazionale svizzera. Nel maggio del 1993, infatti, c’era anche lui in campo al Wankdorf. L’apoteosi rossocrociata da un lato, la mezza disfatta italiana dall’altro. «Per questa ragione non ho dubbi nell’affermare che all’Olimpico affronteremo un avversario difficile. Lo è sempre stato per l’Italia». Il ct degli Azzurri, non a caso, chiede ai suoi «una gara quasi perfetta. Abbiamo rispetto della selezione di Vladimir Petkovic, un allenatore che per altro conosce molto bene il calcio italiano». Anche Xherdan Shaqiri, per sei mesi, ha militato in Serie A. Proprio nell’Inter del Mancio. Ma tra i due non è mai sbocciato l’amore. «Non la metterei in questi termini» replica il tecnico di Jesi: «All’Inter Shaqiri ha fatto quello che doveva fare. Semplicemente quella squadra era in costruzione e, in più, lui era di proprietà del Bayern Monaco. Detto ciò, parliamo di un grande giocatore. A mio avviso uno dei migliori in Europa nel ruolo di mezzapunta».