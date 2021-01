Il 2021 del Chiasso, inutile girarci attorno, non è iniziato nel migliore dei modi. I rossoblù - che inseguono la salvezza per l’undicesima stagione consecutiva - sono stati nettamente superati dal Winterthur nella loro prima uscita annuale. Un 3-0, quello incassato sabato scorso al Riva IV, che ha funto da doccia fredda per Carlo Manicone e compagni: «Il risultato finale è forse un po’ bugiardo - ci confida il 23.enne, giunto in prestito dal Lugano durante il mercato invernale -. Però è un k.o. tutto sommato giusto, dal quale dobbiamo imparare. Ci eravamo preparati bene, ma non è bastato. Voltiamo pagina e andiamo avanti».

Nessun rimpianto

Nonostante la sconfitta, il figlio dell’ex centrocampista Antonio Manicone ha avuto di che gioire. Per la prima volta dal 23 febbraio 2020 - quando con la...