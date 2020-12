Svuotato del calore del pubblico, ma non per questo meno combattuto e - sportivamente parlando - emozionante. Il massimo campionato svizzero si appresta a vivere un Natale all’insegna dell’incertezza. In tutti i sensi. Lo dice il contesto, certo. Lo dice, però, anche la classifica. Corta, cortissima. Come mai da quando il Lugano è tornato in Super League. Lo Young Boys sta provando a scappare, sì. Dietro però non si molla, a immagine dei bianconeri, capaci di fermare la capolista nel weekend. Proprio la squadra di Maurizio Jacobacci - con due partite in meno all’attivo e mai così in alto dopo un quarto di stagione - guida il quartetto di squadre a quota 18 punti. Sette in meno dei gialloneri e due dell’accoppiata Basilea-San Gallo. Tradotto: dietro all’YB, addirittura sei compagini sono racchiuse nella miseria di due punticini. Sei sulle dieci totali. Pazzesco.

Un simile livellamento non si era mai presentato negli ultimi cinque anni. Né considerando lo scarto tra la prima e la settima, né tenendo in considerazione gli estremi 2.-7. rango. E in questo senso il continuo rimescolamento delle carte generato dal coronavirus - abbattutosi sul calendario come uno tsunami - si candida per essere il fattore determinante. Per rendersene conto, accennavamo, basta osservare quanto successo nel passato recente. Anni più sereni, anche se spesso segnati da rapporti di forza più netti. Andiamo con ordine.

Sia per quanto concerne il punteggio provvisorio della squadra di testa, sia in termini di distacco dal settimo posto, l’attuale campionato appare insomma più bilanciato. E anche piuttosto chiaramente. Ma cosa avviene attorno a noi? Beh, le dinamiche dei principali tornei europei differiscono parzialmente dalle nostre. Grazie a protocolli più uniformi, la COVID-19 ha inciso solo in minima parte sul calendario e quindi la continuità delle partite. In Serie A il Milan guida con 31 punti, otto in più del Napoli quinto. Un anno fa, lo scarto tra le due posizioni (occupate da Juventus e Roma) era di 10 punti. In Bundesliga, la capolista attuale - il Bayern Monaco - conta 30 punti; alla tredicesima giornata dell’ultimo campionato il Gladbach svettava a quota 28. E le due capoliste possono e potevano vantare rispettivamente 8 e 5 punti dal Borussia Dortmund, sempre quinto. In Premier il Liverpool si conferma leader: ma se oggi ha 31 punti - a +6 dal Tottenham quinto - nel 2019 ne aveva ben 40, venti in più degli stessi londinesi. In Spagna la Liga continua a presentare un buon grado di incertezza. Primo classificato, al momento, è l’Atletico Madrid, con i suoi 29 punti. Al 5. posto, non tanto lontano, troviamo il Granada a quota 21. Dopo aver disputato la tredicesima dell’andata, un anno fa comandava per contro il Barcellona (26 punti), con la Real Sociedad staccata di soli tre punti. In Francia, infine, si è giocato un filo meno. Siamo solo alla nona di campionato e il PSG è in testa con 21 punti, a +6 dal Marsiglia, in quinta posizione. Nella scorsa stagione di Ligue 1, i parigini viaggiavano allo stesso ritmo, così come il quinto classificato - in questo caso il Lille - aveva totalizzato 15 punti.