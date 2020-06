Manuel Akanji è stato multato dalla Lega tedesca di calcio (DFL) per aver trasgredito le regole d’igiene legate alla pandemia da coronavirus. Il difensore zurighese del Borussia Dortmund è andato da un parrucchiere e la questione è stata resa pubblica dopo che sono circolate le immagini del giocatore e del coiffeur, entrambi senza mascherina. La stessa sorte è toccata a un altro giocatore del club, Jadon Sancho. L’entità della multa non è stata resa nota. Il Borussia ha ritenuto di non dare ulteriori sanzioni.