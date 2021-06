Mariano Perroni, 40 anni, è il terzo dei sette indagati per omicidio colposo a testimoniare nel caso. «Ho detto loro che non mi occupavo nient’altro che degli orari di arrivo e partenza (degli infermieri). Non sono responsabile di alcun trattamento medico», ha detto Perroni all’AFP dopo aver lasciato la procura di San Isidro, alla periferia di la capitale Buenos Aires, dove ha risposto per tre ore alle domande dei magistrati. «Non dò consigli medici - ha detto - ci siamo affidati alle decisioni dei medici incaricati».