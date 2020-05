Il Lugano riparte, a Cornaredo i bianconeri riprendono la preparazione agli ordini di Maurizio Jacobacci. Ma dubbi e timori sono tanti. Il club del presidente Renzetti deve ora anche fare i conti con la positività al coronavirus di un suo giocatore. Ne abbiamo discusso con Marco Marano, team doctor del FC Lugano.

Dottor Marano, partiamo dalla stretta attualità. Quali sentimenti le ispira la positività al coronavirus di un vostro giocatore?

«Facciamo un passo indietro. Noi da subito ci siamo espressi contro una ripresa del campionato proprio per non correre rischi di questo tipo. La questione della salute dei giocatori è stata sottovalutata. In molti tendono a pensare che, trattandosi di atleti giovani e sani, siano al riparo da brutte sorprese. In realtà non è così. Questa è una patologia complessa,...