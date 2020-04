La nomina ufficiale può attendere. Marco Padalino, team manager del Lugano, di fatto è il direttore sportivo bianconero. È lui ad intavolare le trattative di mercato, anche (e soprattutto) in questo periodo complicato. Già, ma come funzionano le cose? Soprattutto, che mercato dovremo aspettarci quando l’emergenza coronavirus (per fortuna) sarà alle nostre spalle? «Bobo» sposa la linea di molti agenti: «Credo assisteremo a molti scambi e poche cessioni» racconta l’ex nazionale rossocrociato. «Comprare sarà difficile, considerando che molti ridurranno il budget. C’è, a monte, un grosso punto di domanda. Ma non è solo sportivo. Il mondo sta risolvendo problemi veri, seri. E il calcio passa logicamente in secondo piano. Certo, dobbiamo avere un minimo di progettualità ma non è semplice. Proprio perché, ad oggi, non sappiamo quanto potremo spendere».