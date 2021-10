A causa degli scarsi risultati Marco Walker non è più l’allenatore della prima squadra del Sion. Il solettese, in panchina dalla scorsa primavera e per 24 match ufficiali, resterà nella società vallesana dato che il club del presidente Christian Constantin gli proporrà un nuovo incarico entro la fine dell’anno. Il suo sostituto sarà nominato prossimamente, affinché possa dirigere la squadra per la sfida con il Basilea di domenica 17 ottobre.