Baumann 4 Sui gol non può nulla. Quando può, invece, risponde presente.

Maric 5 Non molla mai, dà l’esempio, sprona i compagni. E quando serve mette il piede. Idolo.

Yao 4 Sembra svogliato, se la prende con qualcuno nella tribuna Monte Brè. Ma ha il merito di non mollare.

Sabbatini 5,5 Domina il centrocampo, non smette mai di crederci e, quando gli altri non hanno più benzina, lui sfodera un assist al bacio per Lavanchy.