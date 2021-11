Un’altra bella serata. Nonostante la pioggia. Se la sono regalata a vicenda il Lugano e il pubblico di Cornaredo. Il primo tornando alla vittoria in campionato, dopo le sconfitte amare di Zurigo e Basilea. Il secondo trascinando di nuovo la squadra, dopo i fasti infrasettimanali di Coppa. Alla fine, il 2-1 che regola il Servette, fa dunque godere tutti. Mattia Croci-Torti compreso. «Ci credevo ed ero disposto a rischiare per ritrovare la vittoria» afferma il tecnico del Lugano nel dopo partita. «È vero, nel primo tempo forse siamo stati ingenui in alcune situazioni. Abbiamo letto male il gioco e, complice la troppa foga, siamo stati sorpresi dal Servette. Se però osservo le statistiche dei primi 45 minuti, leggo un possesso palla del 65% a nostro favore. Cosa che contro la compagine di Geiger,...