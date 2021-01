La maledizione è spezzata. Dopo sei partite senza successi, il Lugano di Maurizio Jacobacci è tornato ad imporsi, trovando la prima vittoria del 2021. Per farcela i bianconeri hanno sfruttato un rigore fischiato per fallo su Macek, concesso dall’arbitro Fedayi San all’84’ (visionato anche al VAR) e trasformato con freddezza da Mijat Maric. I sangallesi, più in palla dei sottocenerini nel primo tempo, hanno così pagato a caro prezzo l’espulsione di Traoré al 71’, che ha lasciato in dieci uomini i padroni di casa. Di seguito la cronaca del match.



Primo tempo

I primi minuti iniziano con il Lugano imballato e in difficoltà, che soffre le scorribande dei padroni di casa, decisamente entrati meglio in partita. Una pressione che non rende felice il tecnico Maurizio Jacobacci, molto attivo dalla panchina, ma che a conti fatti non porta a grandissimi pericoli per la porta di Baumann, se non un tiro a lato di Görtler al 6’. I bianconeri si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Zigi attorno al 20’, con un cross di Guerrero sul quale l’estremo difensore sangallese anticipa Bottani con il giusto timing. Sul ribaltamento di fronte però, Duah riesce a trovare una conclusione angolata che Baumann neutralizza però con un bel intervento. La pressione dei padroni di casa si fa più costante, eppure è la squadra di Jacobacci a crearsi la chance più importante del primo tempo. Corner di Lovric, colpo di testa di Daprelà e palla sulla traversa al 27’. Forse scosso da questo pericolo, il San Gallo torna ad attaccare a testa bassa, senza però trovare varchi particolarmente invitanti, e finendo col concludere sempre da lontano, come in occasione dei tiri di Ruiz (30’) e Guillemenot (34’). Prima della pausa c’è però ancora spazio per un’offensiva bianconera, con una bella azione di Bottani che libera al tiro Guerrero, che però conclude a lato alla sinistra di Zigi.

Secondo tempo

Nella ripresa il Lugano parte meglio rispetto ai primi quarantacinque minuti e prova a pungere maggiormente in velocità, come al 53’, quando Abubakar si fa bloccare all’ultimo dopo una bella sgroppata. Il San Gallo replica qualche minuto più tardi con Youan (murato da Kecskés al 54’), Duah (60’) e Kräuchi (65’), questi ultimi due ben neutralizzati da Baumann. La ripresa prende una piega favorevole ai bianconeri al 71’, quando Traoré (già ammonito al 12’ del primo tempo) si vede sventolare un secondo giallo per un brutto intervento a Sabbatini e finisce anzitempo sotto la doccia. Gli uomini di Jacobacci si ritrovano così con una ventina di minuti di tempo con l’uomo in più per cercare di agguantare la vittoria nel finale e iniziano a spingere con insistenza. Così, all’84’, la situazione si sblocca. Il neo-entrato Staubli atterra Macek in area di rigore. Fedayi San, inizialmente non convinto, va a rivedere le immagini e torna sulla sua decisione, concedendo il rigore. Dal dischetto si presenza Mijat Maric, che con freddezza non sbaglia e piazza Zigi. Una rete pesantissima, alla quale i sangallesi – nonostante gli assalti disperati nel finale – non riescono a rispondere. I bianconeri centrano così la prima vittoria del loro 2021, interrompendo così una striscia negativa di sei incontri senza vittoria.

Dopo tre partite nell’arco di una settimana, i bianconeri godranno ora di sette giorni di riposo, prima di tornare in campo domenica prossima a Basilea (16.00).

