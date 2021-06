L’UEFA, dal canto suo, insiste per Wembley. Era l’idea originaria, è l’obiettivo attuale. La stessa UEFA, tuttavia, non aveva considerato l’attuale tasso di contagi del Regno Unito. E si è già scontrata con Londra sull’esenzione dalle restrizioni sui viaggi: 2.500 invitati VIP, infatti, agli occhi del governo europeo del calcio non dovrebbero sottoporsi a quarantena. Roma, quindi, potrebbe essere una soluzione. Peraltro gradita anche sul piano politico, considerando che né l’Ungheria di Orban né la Russia di Putin farebbero la felicità dell’Unione europea. E l’UEFA non vorrebbe creare dissapori a Bruxelles.