Mario scalpita e attende un segnale da Vlado Petkovic

L’Europeo è dietro l’angolo, il Galles è dietro l’angolo. A Baku la Svizzera scalda i motori e lavora sui dettagli per farsi trovare pronta contro Bale e compagni. Sarà un esordio da non fallire, per non complicarsi la vita fin da subito. Sono pochi, i dubbi, nella mente di Vlado Petkovic. Di base, ce n’è uno solo: sarà Widmer o Mbabu ad occupare la corsia di destra, sabato pomeriggio? Per il resto, la formazione che scenderà in campo sembra già decisa. A meno che – forte della sua ottima stagione nel campionato croato con la maglia della Dinamo Zagabria – Mario Gavranovic non riesca a superare Haris Seferovic sul filo di lana. Difficile, certo, ma non impossibile. I due potrebbero anche giocare insieme: difficile, ma non impossibile. E poi c’è pure Breel Embolo a fare concorrenza davanti al...