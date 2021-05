Younes, siete reduci da un importantissimo successo casalingo contro il Winterthur. Questo Chiasso è vivo e non intende arrendersi...

«È stata una bella vittoria, di carattere, e sono davvero fiero della squadra. Lo sappiamo, in quest’ultima parte di stagione per noi ogni incontro ha il peso specifico di una finale e ce ne mancano tre prima di concludere il campionato. Daremo il massimo per vincerle tutte».

Attualmente però, nonostante il successo contro gli zurighesi, siete sempre confinati all’ultimo posto della classifica di Challenge League. È dura gestire la pressione?

«Se devo essere sincero, ormai ci siamo abituati. Purtroppo per quasi tutta la stagione abbiamo occupato l’ultima piazza e quindi sappiamo cosa vuol dire essere sul fondo e dover lottare per risalire. Anzi, può essere un punto...