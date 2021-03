Accarezzato, sfiorato ed infine infranto. Il sogno del Chiasso di riscoprirsi «ammazza-grandi» in Coppa Svizzera, concedendosi lo scalpo di un’altra compagine di Super League - dopo quello dello Zurigo nei sedicesimi di finale - è durato un’ora. Ad alimentarlo, il momentaneo vantaggio dei padroni di casa al 48’, con la rete di Bahloul. Poi il Lucerna ha calato un uno-due letale, riportando sulla terra gli uomini di Baldo Raineri e scrivendo definitivamente la parola fine sulla cavalcata dei rossoblù nella competizione nazionale.

Sette minuti decisivi

Eppure Marzouk e compagni non hanno demeritato al cospetto di una delle compagini attualmente più in forma nel massimo campionato elvetico. Anzi, a passare in vantaggio per primi sono stati proprio i rossoblù, grazie ad uno splendido passaggio...