Il calcio è tornato, o meglio sta tornando. Dopo l’antipasto della Coppa Svizzera questo fine settimana, il 18 settembre arriveranno le portate principali. I campionati 2020-21 di Super e Challenge League, esatto. Che fame. Manca poco, pochissimo. L’obiettivo, va da sé, è uno soltanto: evitare un nuovo stop. Non a caso, la Swiss Football League (SFL) ha rivisto il suo concetto di protezione e, parallelamente, offerto una guida dettagliata ai singoli club.

Come noto, a causa del coronavirus le manifestazioni con più di 1.000 spettatori sono attualmente vietate. Tuttavia, dal 1. ottobre il Consiglio federale ha autorizzato un allentamento della misura. I grandi eventi, per farla breve, potranno accogliere un pubblico più ampio. Finalmente. L’Esecutivo in ogni caso non ha fissato un nuovo limite assoluto, demandando agli organizzatori (nel nostro caso i club) la responsabilità di allestire un piano di protezione adatto mentre l’ultima parola (leggi approvazione) spetterà ai Cantoni.

Le maglie vanno tenute

In seguito alle decisioni del Consiglio federale la SFL ha inasprito il suo, di piano. Costituendo così una base per i club. L’idea, alla base, è quella di garantire il più possibile uniformità. Ovvero, le misure devono essere applicabili al St. Jakob e a Cornaredo. Oltre a ciò, il documento contiene direttive mediche e organizzative da rispettare alla lettera. Fra gli obblighi contemplati c’è altresì quello di indossare la mascherina in tutte le zone dello stadio. E i divieti? I settori riservati ai tifosi ospiti saranno inaccessibili, lo stesso dicasi (in Super) per i posti in piedi. La SFL, a sua volta, lascerà ai club l’incombenza di «mettere in atto» il piano.

Da notare, fra l’altro, che il mancato rispetto delle misure di protezione può comportare sanzioni disciplinari. Di più, con il coronavirus sono spuntate pure nuove figure professionali legate ad una partita di calcio. Ogni club, infatti, dovrà designare un COVID-19 Officer, un COVID-19 Medical Officer e un COVID-19 Team Officer. E in campo? Tante, anche qui, le norme da rispettare. Come i saluti, da effettuare rigorosamente con il pugno, il gomito o il piede. Confermato anche il divieto temporaneo di scambiarsi le magliette al fischio finale come quello di regalarle ai tifosi.

Tamponi solo all’inizio

Tutto molto bello, ma eventuali contagi all’interno di una squadra come verranno trattati? Più o meno come prima. Spetterà al medico cantonale di riferimento, in ultima istanza, decidere se isolare soltanto i casi positivi o decretare una quarantena per l’intero spogliatoio. In linea di massima, comunque, una partita avrà sempre luogo alla data e all’orario stabiliti se la decisione del medico cantonale piomberà al più tardi sei ore prima del calcio d’inizio. E, inoltre, se non ci saranno più di sei calciatori «quarantenati». Quanto ai tamponi, giocatori, tecnici, staff e dirigenti di ogni club verranno testati unicamente prima dell’inizio del campionato. Il risultato dovrà essere a disposizione della SFL almeno dodici giorni prima del calcio d’inizio.

