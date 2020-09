Gli incontri casalinghi del Football Club Chiasso potranno essere seguiti da un massimo di 600 spettatori. È quanto hanno concordato il club rossoblù e l’autorità cantonale. «Gli spettatori - indica una nota ufficiale della società - potranno presenziare alle partite allo stadio Riva IV sia in tribuna che sugli spalti. Il limite massimo di spettatori ammessi per ciascun settore sarà di 300 persone, quindi 300 spettatori in tribuna e 300 spettatori sugli spalti. Ciò è possibile in base alle norme federali sulla COVID-19, in quanto, non superando il tetto massimo di 1.000 spettatori, le partite non rientrano nella categoria “grandi eventi”».