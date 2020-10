La Svizzera di Vladimir Petkovic è sempre più giovane. Normale, logico. Soprattutto se alle spalle la cosiddetta formazione ha ripreso a marciare. In questo senso, come vanno le cose in Ticino? La parola a Massimo Immersi.

La prima domanda è scontata, considerando la finestra per le nazionali. Quanti sono i ragazzi ticinesi nel giro delle varie Under rossocrociate?

«Cinque fanno parte del giro allargato della futura Under 15, una squadra in costruzione: la pandemia, infatti, purtroppo ne ha rallentato il processo quindi i ranghi sono ancora larghi. Due, più un terzo giocatore appena passato al Grasshopper, sono nel giro della Under 16. Altri due sono freschi di convocazione nella Under 17. E ancora: nella Under 18 Muci è titolare fisso e un altro ragazzo, Di Benedetto, ha già ricevuto due chiamate...