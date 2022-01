Anche il calcio deve fare i conti con il coronavirus. A Lugano, dopo i test effettuati negli scorsi giorni, il coach Mattia Croci-Torti e due giocatori sono risultati positivi. «La strategia del Lugano al rientro», fa sapere il club in un comunicato, «è stata quella di puntare su test a tappeto (prima di qualsiasi contatto tra membri della squadra) e dose di richiamo del vaccino per chi ha la possibilità di farla, così da isolare eventuali positivi e aumentare la protezione del maggior numero possibile di giocatori e membri dello staff grazie agli anticorpi. Due giocatori sono risultati positivi all’estero e non sono ancora rientrati in Svizzera. Anche l’allenatore Mattia Croci-Torti è risultato positivo e rimarrà in isolamento per un periodo da verificarsi con le autorità competenti».