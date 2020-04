C’è un calendario. O, meglio, un’idea per tornare in campo. Poi, tutto dipenderà dall’emergenza sanitaria e dalle decisioni del Consiglio federale. Maurizio Jacobacci, in ogni caso, è pronto. «Certo, non sarà evidente» dice l’allenatore del Lugano.

Mister, la Swiss Football League ha presentato un protocollo per la ripresa dei campionati. Molti club si sono detti scettici sulle reali possibilità di riprendere la stagione. Lei da che parte sta?

«Premessa: la salute, ora, è la cosa più importante. Detto ciò, alcuni punti del protocollo mi sembrano un po’ complicati. Difficili da mettere in pratica. Il Consiglio federale, però, ci darà delle direttive concrete a fine mese. Noi, comunque, ci siamo messi in moto per una ripresa degli allenamenti ad inizio maggio e per tornare in campo a fine maggio-inizio...