L’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappè si è sottoposto al test per il coronavirus. Lo scrive l’Equipe nella sua edizione online specificando che i risultati hanno dato esito negativo. Da due giorni l’attaccante non si allenava. Ufficialmente per un’angina. Domani sera, in un Parco dei Principi senza pubblico, il Paris Saint-Germain affronterà il Borussia Dortmund per il ritorno degli ottavi di Champions League.