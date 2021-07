Con il suo rigore, il giocatore di Winterthur ha dato un contributo decisivo alla vittoria negli ottavi di finale contro i campioni del mondo della Francia, ma tolto questo episodio felice ultimamente non aveva più rivestito un ruolo importante con Vladimir Petkovic. Mehmedi, ipse dixit, ha considerato attentamente la decisione. «Il mio desiderio è sempre stato quello di poter decidere quando andare in pensione. Gli infortuni mi avevano rallentato di recente», ha detto l’attaccante, spiegando il suo addio. «L’Euro è stato un meraviglioso e degno finale».

Mehmedi era un uomo da grandi appuntamenti. Alla Coppa del Mondo del 2014, in Brasile, ha segnato l’1-1 nella partita di apertura contro l’Ecuador, due anni dopo è diventato il primo svizzero a segnare in una Coppa del Mondo e un Campionato Europeo grazie al gol contro la Romania. Ha saltato la Coppa del Mondo 2018 in Russia a causa di un infortunio al piede.

Mehmedi ha giocato le sue prime partite da professionista per lo Zurigo prima di trasferirsi in Bundesliga dopo un periodo alla Dinamo Kiev. Ha giocato quasi 200 partite in Bundesliga per Friburgo, Leverkusen e Wolfsburg. Inoltre, il giocatore di origine macedone ha fatto parte della nazionale svizzera U21 che ha raggiunto la finale del Campionato europeo nel 2011 e ha partecipato alle Olimpiadi del 2012.