I tifosi del Barça possono tirare un sospiro di sollievo. Liones Messi non se ne andrà. «Resto al Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita». In una intervista concessa a Goal l’argentino ha annunciato la sua decisione. Resterà in blaugrana fino alla fine del suo contratto, il 30 giugno 2021. «Ma volevo andarmene» ha ammesso lo stesso Leo: «La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club»