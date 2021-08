Lionel Messi (34 anni) non firmerà il prolungamento del suo contratto con il FC Barcellona. Il clamoroso annuncio ufficiale arriva direttamente dal club blaugrana, che in un comunicato annuncia l’addio della Pulga «a causa di ostacoli economici e strutturali». «Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi», si legge nella nota del club.