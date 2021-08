Messi e quei milioni di follower da monetizzare

L’affare? Tranquilli, non l’ha fatto solo il Paris Saint-Germain. No, in queste ore sono diversi i soggetti con la calcolatrice in mano. I cosiddetti stakeholders, che dall’operazione Messi hanno tanto, tantissimo da guadagnare. Prendete il presidente del Lione, sulla carta avversario diretto dei parigini nella lotta al prossimo titolo. «Se il Qatar si muove per allestire una grande squadra al PSG, beh, non possiamo che esserne felici» ha dichiarato Jean-Michel Aulas a «L’Équipe». Contro i suoi interessi, esatto, ma consapevole che poter sfidare un terzetto d’attacco composto da Messi-Neymar-Mbappé sarebbe un po’ come centrare il jackpot al Casinò. E il motivo è presto spiegato. Visibilità, visibilità e ancora visibilità. Che nel mondo del calcio, oramai, è sinonimo di commercializzazione del...