Messi e un addio devastante

È tutto vero. Mettetevi, mettiamoci il cuore in pace. Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. Il presidente del club Joan Laporta lo ha affermato più e più volte: «Inutile vendere false speranze, è finita». Niente miracoli, insomma. Non fuori dal campo, dove il rosso in bilancio – superiore al miliardo di euro e destinato persino ad aggravarsi – non ammette dribbling. Nemmeno al calciatore più forte della storia moderna e alla società che ne ha favorito la genesi. Messi era arrivato a Barcellona all’età di 12 anni. Un ragazzino, affetto da un disturbo della crescita. Ai blaugrana sono bastati un paio di allenamenti per prenderselo a cuore. E garantire a lui e alla sua famiglia la necessaria assistenza sanitaria. Nel dettaglio una terapia a base di ormoni, che ha permesso al piccolo...