Addio Maurizio Jacobacci. O arrivederci, chi può dirlo. Il Lugano, questo è certo, ha scelto di cambiare strada. È arrivata una nuova proprietà e, dalla prossima stagione, toccherà anche a un nuovo allenatore. «I nuovi azionisti di maggioranza hanno tutto il diritto di puntare su un loro tecnico» osserva senza polemiche «Jaco». Lui, con i successori di Angelo Renzetti, ha comunque avuto modo di discutere. «Sì, giovedì scorso c’è stato un incontro. Lo definirei di cortesia. In tutto ci siamo parlati una trentina di minuti. Di cosa? Di tutto e di niente. Per intenderci: abbiamo analizzato un po’ la stagione appena conclusa, soffermandoci sulle buone cose mostrate dalla squadra. Una trattativa concreta, per valutare l’eventuale rinnovo del mio contratto e le condizioni sportive per rimanere a Cornaredo, invece non c’è stata. Anche per questo motivo mi sarei aspettato quantomeno una seconda riunione. Una riunione che tuttavia non c’è stata». Ad annunciare a Jacobacci la fine dell’avventura in bianconero è quindi stato il direttore sportivo: «Martedì mi ha chiamato Marco Padalino, annunciandomi la decisione della proprietà. E cioè quella di puntare su un allenatore brasiliano». Il nome che circola in queste ore - lo hanno fatto Teleticino e l’Eco dello sport - è quello del 68.enne Abel Braga, reduce da un’esperienza con l’Internacional di Porto Alegre e più in generale da diverse panchine in patria. Al vertice con Jacobacci erano presenti i due manager/procuratori Sandro Muratori e Leonardo Cornacini, mentre Thyago Rodrigo De Souza - neoazionista di maggioranza dei bianconeri con Giammarco Valbusa - si è limitato ai convenevoli. «Non si è entrati nei dettagli della futura strategia per il club» rileva sempre l’oramai ex mister bianconero: «Mi è stata però confermata l’intenzione di ringiovanire progressivamente la prima squadra». Sulle intenzioni degli ultimi arrivati a Cornaredo, va da sé, Jacobacci non si sbilancia. «Non mi permetterei mai. A maggior ragione alla luce di un solo e breve colloquio. Al FC Lugano non posso che fare un grosso in bocca al lupo. Mi auguro che si riesca a dare continuità a quanto di buono fatto in questi anni». Gli ultimi proprio con «Jaco» in sella, il tecnico più longevo da quando la squadra è tornata in Super League. «Sono stati mesi intensi ed emozionanti. Sarò per sempre grato al club. In Ticino ho trovato delle condizioni ideali per lavorare. E i risultati sono lì a dimostrarlo. Ho avuto la fortuna di collaborare con un ottimo staff e guidare una squadra dal carattere pazzesco. Peccato, perché in questa stagione avrebbe meritato di più, sia in Coppa sia in campionato». Al netto del divorzio, grazie al Lugano Jacobacci ha inoltre potuto rilanciare la sua carriera: «Devo ringraziare Angelo Renzetti di questo. Non l’ho ancora sentito, ma sicuramente lo chiamerò nelle prossime ore. Il presidente ha creduto in me, affidandomi una grande responsabilità. Allenare in Super League, infatti, non è mai facile. Come detto i risultati sono arrivati e questo ha senz’altro favorito il nostro rapporto, sempre all’insegna del rispetto e del dialogo costruttivo». E ora? Il calciomercato dà già Maurizio Jacobacci al Grasshopper: «Non so cosa succederà» afferma il diretto interessato: «Mi sento comunque pronto per ripartire subito in Super League. Qualche contatto, in queste settimane, c’è stato, ma nulla di veramente concreto. Il mio auspicio, ad ogni modo, è quello di poter confermare gli importanti risultati di questo periodo anche in un altro club». E allora, buona fortuna mister.