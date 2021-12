Sei anni fa si congedava Vittore «Vito» Gottardi. Uno dei più grandi, e soprattutto amati, calciatori ticinesi. Nel 1966, per dire, partecipò ai Mondiali in Inghilterra. Misurandosi con Argentina e Spagna, al fianco dell’amico Köbi Kuhn. Ma è nel nostro cantone, a Lugano prima e a Bellinzona poi, che l’ex campione di Gentilino ha affidato l’eredità più importante. Sportiva e non. Un lascito di valore, che i figli Daniele e Nicola hanno voluto racchiudere in un racconto inedito. Restituendo papà, e le sue gesta, a chi lo ha apprezzato così tanto lungo il sentiero della vita. «Mi chiamano Vito», questo il titolo dell’opera pubblicata da Fontana Edizioni a ottant’anni dalla nascita del suo protagonista. «In queste pagine è racchiusa la memoria di nostro padre» ci spiega Daniele: «Il risultato...