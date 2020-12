Prima avversari, poi compagni. Infine amici. Zbigniew Boniek e Paolo Rossi hanno condiviso pagine indelebili della storia del calcio. Gli anni Ottanta, i Mondiali spagnoli, la Juventus di Giovanni Trapattoni. Emozioni e sensazioni fortissime, che riaffiorano a poche ore dalla scomparsa di «Pablito».

L’ex attaccante e allenatore polacco è affranto. Non si capacita della terribile notizia che ha reso ancor più buia la notte sul 10 dicembre. «Non ho parole» ci dice «Zibì». I primi a riferire della morte dell’eroe del Bernabeu sono stati alcuni portali italiani, un’ora dopo mezzanotte. «Io l’ho saputo in mattinata: mi ha avvisato Michel Platini alle 7.30» spiega Boniek. E poi? «E poi ho pianto. Non sapevo del male che affliggeva Paolo».

Con Rossi, alla Juve, il polacco vinse praticamente tutto:...