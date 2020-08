Anche in assenza di festeggiamenti ufficiali migliaia di tifosi degli Young Boys hanno celebrato ieri per le strade del centro storico Berna il 14. titolo di campione svizzero di calcio - e terzo consecutivo - conquistato dal club giallo-nero.

A causa dei timori legati al coronavirus le forze dell’ordine erano presenti in gran numero. In seguito al forte afflusso ha dovuto bloccare temporaneamente l’accesso a una via con numerosi locali pubblici. «Capiamo la gioia, ma per favore mantenete le distanze», ha scritto la polizia su Twitter. Ma non è stato possibile frenare i tifosi.