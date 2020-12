C’è anche Maurizio Jacobacci tra i candidati al premio di miglior allenatore del 2020. La Swiss Football League ha inserito il tecnico del Lugano nel terzetto completato da Gerardo Seoane (YB) e Peter Zeidler (San Gallo). Il «SFL Best Coach» verrà designato in gennaio da una giuria ad hoc, composta dai capitani delle 20 squadre che compongono la Lega, dai rispettivi allenatori, dai commissari tecnici delle selezioni nazionali giovanili e da giornalisti specializzati. Nel 2020 Jacobacci ha perso cinque partite, delle quali solo una nel campionato attualmente in corso. Sino al 13 dicembre scorso, il Lugano non era stato più battuto a Cornaredo. La sconfitta subita contro lo Zurigo aveva inoltre messo fine all’incredibile striscia di 17 risultati utili consecutivi (Coppa compresa).