La miglior difesa, dicono, è il distacco. Il ministro del reparto arretrato bianconero Mijat Maric, tuttavia, ne avrebbe fatto volentieri a meno. E con lui la squadra, reduce da un paio di settimane complicate. Tutto vero. Paradossalmente, nessuno come il leader del Lugano - oggi - è però in condizioni migliori per analizzare il momento dei compagni. Il distacco, appunto, e la necessaria freddezza per non cedere agli estremismi. «Qualche passaggio a vuoto, durante la stagione, è naturale. E sì, probabilmente è ciò che sta accadendo ora» ammette il nostro interlocutore, al solito obiettivo. «In fondo era prevedibile. Stiamo comunque reagendo. L’impegno è il medesimo, anzi è forse maggiore. L’importante è restare uniti e non andare in panico». Poco importa se la classifica si sta accorciando...