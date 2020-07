Cordiale, sorridente, motivato. Dopo dodici anni di NHL, con una media di mezzo punto a partita, a 30 anni Mikkel Boedker porta a Lugano esperienza, velocità e fiuto del gol. «Sono pronto per questa nuova avventura», afferma l’attaccante danese. Di solito gli stranieri si aggregano alla loro squadra solo in agosto, per l’inizio della preparazione sul ghiaccio. Mikkel Boedker è invece in Ticino già da due settimane...

«Sì, è stata una decisione facile da prendere. Mia moglie e io siamo venuti a Lugano per scegliere dove vivere e ci è sembrato naturale rimanere qui. In questo modo ci integreremo più rapidamente e abbiamo anche intenzione di seguire entrambi dei corsi di italiano. Inoltre è un bene conoscere il prima possibile i miei nuovi compagni e tutto ciò che gravita attorno all’HC Lugano....