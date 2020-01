Sole, sorrisi e tanto, tantissimo entusiasmo. Il Football Club Lugano nel primo pomeriggio si è ritrovato per il primo allenamento dell’anno. I giocatori sono arrivati alla spicciolata, mentre mister Maurizio Jacobacci e il suo staff hanno rivisto il programma da qui al 26 gennaio, prima giornata del girone di ritorno. «Saranno settimane intense» conferma l’allenatore, sorridente e disponibile prima di attaccare con i carichi di lavoro. «Ritrovo un gruppo motivato, che conosco bene avendolo guidato per un mese e mezzo. Un gruppo che, di fatto, non voleva nemmeno staccare a dicembre tanto stavano andando bene le cose. Dopo il ritiro in Spagna e l’amichevole con il Kriens, faremo una sorta di settimana tipo per avvicinarci al meglio all’esordio con il San Gallo».

«Jaco» ha poi toccato un tema a lui caro, il mercato. «Beh, sotto l’albero avrei voluto trovare un attaccante. Un nome grosso. Ma non mi fascio la testa, questa rosa è già molto competitiva e in Spagna potrò fare tutte le valutazioni del caso». Nome grosso che, secondo le indiscrezioni, sarebbe quello di Eren Derdiyok. «Marco Padalino sta seguendo per noi questa pista, sì. È un nome uscito in effetti. Ma la trattativa è molto complicata, vedremo gli sviluppi. Per adesso è meglio concentrarsi su obiettivi più realistici». Quindi, il mister ha raccontato le sue vacanze. «Un allenatore non stacca mai davvero la spina, deve pensare alla squadra e a tutto il resto. Ma c’è stato il tempo anche per godermi gli affetti dei miei cari. Sono stato a Vicenza a trovare i miei genitori».