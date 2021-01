La sfida per il secondo posto: così è stata definita la partita in programma domenica pomeriggio al St. Jakob tra Lugano e Basilea. Classifica alla mano, uno scontro d’alta classifica fra due big del calcio elvetico. Un ruolo di primo piano che i bianconeri si sono guadagnati con i risultati ottenuti in campo, ma che forse ancora oggi non sentono del tutto loro: «Per come la vedo io - ha affermato Maurizio Jacobacci a 48 ore dal match - non mi focalizzerei troppo su queste definizioni, ma parlerei di obiettivi. Io ho sempre detto di voler raggiungere i 39 punti sinonimo di salvezza, non di volerlo fare all’ultima giornata. Abbiamo fame e siamo ambiziosi, prima arriveremo a questo traguardo e prima potremo guardare avanti». Ovvero, perché no, verso un piazzamento che potrebbe riaprire le porte dell’Europa. Per farcela, bisognerà imparare ad uscire indenni da sfide come quella di Basilea: «Un match da non prendere alla leggera solto perché ora siamo terzi o perché abbiamo battuto il San Gallo» ammonisce «Jaco». Il tecnico del Lugano ha poi commentato le dichiarazioni rilasciate dal capo degli arbitri Daniel Wermelinger, che ha criticato l’operato del VAR Alain Bieri per aver segnalato il rigore al direttore di gara Fedayi San in San Gallo-Lugano: «Mi ha dato fastidio, avrei preferito che la cosa fosse discussa nelle sedi opportune e non per mezzo stampa. Inoltre non credo che Bieri abbia sbagliato, anzi, ha segnalato un rigore sacrosanto. Senza contare che tante altre volte - magari a nostro sfavore - non è mai stato detto niente...».