L’FC Lugano ha messo a segno un ulteriore colpo di mercato. Il club bianconero, si legge nella nota, è infatti felice di comunicare l’ingaggio di Mohamed Belhadj Mahmoud, in arte Hadj Mahmoud. Classe 2000, tunisino, Mahmoud di ruolo è centrocampista ma all’occorrenza può giostrare anche come difensore centrale. Arriva a titolo definitivo dell’Etoile Sportive du Sahel, squadra vicecampione tunisina in carica. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e arriverà in Ticino non appena saranno sbrigate tutte le pratiche burocratiche.