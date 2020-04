Il Qatar ha reso noti mercoledì che ci sono cinque casi di contagio da coronavirus su tre cantieri dei Mondiali di calcio 2022. Si tratta dei primi casi confermati tra il personale al lavoro sui siti della manifestazione. Nel piccolo Paese del Golfo dal 6 marzo sono sette i morti per la Covid-19 e 3.711 i contagiati, 406 invece i guariti. Nessun caso era però fino ad oggi stato registrato sul cantiere dei Mondiali che avranno luogo tra due anni. Il comitato organizzatore ha confermato che «due operai attivi sul cantiere dello stadio Al-Thoumama sono risultati positivi al nuovo virus». Contagiati altri tre operai: uno al lavoro sul progetto dello stadio Al-Rayyan e altri due su quello di Al-Bayt. Gli operai positivi sono stati posti in quarantena per 14 giorni, mentre non è stato precisato se il lavoro sui cantieri sia stato sospeso oppure no.