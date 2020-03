È ripreso stamane presso il Tribunale penale federale (TPF) a Bellinzona il processo nei confronti di quattro ex dirigenti del mondo del pallone nell’ambito dello scandalo finanziario relativo ai Mondiali di calcio giocati in Germania nel 2006. In veste di imputati sono comparsi in aula l’ex segretario generale della Fifa Urs Linsi e l’ex presidente della Federazione di calcio tedesca (DFB) Wolfgang Niersbach.