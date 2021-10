Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che la FIFA sta intraprendendo il «processo di consultazione più inclusivo e approfondito che il mondo del calcio abbia mai visto su base globale». Il numero uno del governo mondiale del calcio è intervenuto durante il primo vertice online delle associazioni affiliate alla FIFA per affrontare la necessità di riforme degli attuali calendari delle partite internazionali (IMC) come richiesto dal 71. Congresso FIFA lo scorso maggio.

Il vertice, che comprendeva presentazioni dettagliate da parte di Arsène Wenger, capo dello sviluppo globale del calcio FIFA, e Jill Ellis, due volte vincitrice della Coppa del mondo femminile, attuale leader del gruppo tecnico consultivo FIFA per il calcio femminile, ha fornito la piattaforma per le associazioni affiliate alla FIFA per condividere le loro opinioni come parte della consultazione in corso in relazione al futuro IMC.

L’IMC stabilisce le date delle partite delle squadre nazionali e i giorni in cui i giocatori devono essere rilasciati dai loro club per unirsi alle rispettive rappresentative. Ha quindi un ruolo centrale nella crescita sostenibile del calcio in tutte le regioni del mondo e a tutti i livelli.

«Questo primo vertice è stato un passo importante nel processo di consultazione, perché ha fornito sia ai membri del Consiglio FIFA che alle oltre 200 associazioni affiliate alla FIFA l’opportunità di fare proposte, porre domande e discutere le questioni in modo aperto e trasparente», ha detto Gianni Infantino dopo le quattro ore di riunione. «Vogliamo adottare un approccio olistico e globale a questo progetto. La FIFA ha un evento che dura un mese ogni quattro anni che sta aiutando a sviluppare il calcio in 211 associazioni membro, oltre alle altre competizioni FIFA. La FIFA ha ambizioni per lo sviluppo del calcio in tutto il mondo, ma queste possono essere realizzate solo se abbiamo più eventi di successo che si svolgono su base più regolare. La nuova FIFA è aperta a questo tipo di dialogo mentre ci sforziamo di trovare la migliore soluzione possibile per il calcio femminile, maschile e giovanile andando avanti, sia in termini di calendario delle partite internazionali che di riforma dei tornei finali».

Il presidente della FIFA ha delineato la tempistica del processo di consultazione, che ha preso il via in una prima fase con calciatori e allenatori, ed è ora passato a una seconda fase che coinvolge le associazioni affiliate, le confederazioni e le parti interessate, in particolare i tifosi. Successivamente, un rapporto completo sarà pubblicato a novembre prima che un vertice globale sia organizzato entro la fine dell’anno.

«Abbiamo l’opportunità di plasmare la storia del calcio, di guardare avanti, di imparare dal passato e di progettare il futuro perché la nostra visione è quella di rendere il calcio veramente globale», ha aggiunto il presidente della FIFA. «Ma faremo dei cambiamenti solo se questo porterà benefici a tutti. Nessuno dovrebbe perderci. Altrimenti non c’è motivo di cambiare qualcosa, se il mondo globale del calcio e tutti i suoi protagonisti non stanno meglio. Siamo consapevoli delle diverse sfide che questo comporta».

Arsène Wenger ha illustrato le sue proposte in relazione al calendario delle partite internazionali maschili, sottolineando il suo desiderio di rendere il calcio migliore. «È una proposta audace per il futuro del calcio maschile, e segue quattro principi principali, vale a dire raggruppare le partite di qualificazione delle squadre nazionali, ridurre i viaggi per i giocatori, creare più spazio per le partite significative e i tornei finali, e garantire un periodo di riposo obbligatorio per i giocatori tra le stagioni», ha detto il capo dello sviluppo globale del calcio della FIFA.

«Le sfide affrontate con la giusta mentalità possono creare opportunità», ha detto Jill Ellis, che ha presentato la sua visione in relazione alla potenziale riqualificazione del calendario delle partite internazionali femminili. «Abbiamo problemi sia con le nazionali sia nel calcio di club: urge un cambiamento sostanziale. Il nostro obiettivo è quello di fornire opportunità di gioco più equilibrate in tutto il mondo, e di trovare soluzioni migliori per far progredire il calcio di club. Pertanto, incluso nella nostra soluzione c’è l’opportunità di cambiare la frequenza della Coppa del mondo femminile e dei tornei continentali al fine di creare una piattaforma molto più grande per il calcio femminile».

Il dialogo, dunque, è aperto. Infantino ha ribadito che la grande famiglia del calcio non è in crisi. Le discussioni continueranno secondo le tempistiche previste mentre il summit globale straordinario sarà a dicembre.

©CdT.ch - Riproduzione riservata