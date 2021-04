Svuotata dell’entusiasmo dei tifosi e inserita in un calendario strabordante di eventi, c’è chi la ritiene insostenibile. Quantomeno nel bel mezzo di una pandemia, che permette ai professionisti di giocare, togliendo invece campi e buvette ai dilettanti. Eppure la Coppa Svizzera può significare ancora qualcosa. Significa qualcosa per il Monthey, a cui il Canton Vallese ha permesso di vivere un sogno lungo novanta minuti. O forse più. A riportare nel mondo reale il club di Seconda lega interregionale dovrebbe essere il Lugano. Sì, mercoledì sera gli ottavi di finale della competizione appaiono scontati. «Spesso, però, Coppa Svizzera ed exploit hanno fatto rima» ricorda Dominique Farronato. Il presidente del FC Monthey è felice. Felice di accogliere una squadra che sta mostrando buone cose in...