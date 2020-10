Il Lugano ha trovato l’accordo con la Juventus per il prestito di Kevin Monzialo, attaccante francese classe 2000. Con i torinesi Monzialo ha militato soprattutto nella Primavera U19. Di ruolo attaccante esterno, può ricoprire mansioni anche più difensive. La scorsa stagione ha militato nel GC. Monzialo giunge in prestito fino al 30 giugno 2021. I bianconeri hanno intanto ingaggiato anche il difensore 29.enne Mickaël Facchinetti, che nella stagione 2018-2019 aveva vinto il campionato di Cipro con l’Apoel Nicosia. Già transitato a Cornaredo nella stagione 2011-12, prima di venire prestato al Chievo, Facchinetti ha all’attivo 225 presenze in Super League. In Svizzera è stato in forza a Losanna, San Gallo, Xamax, Thun e Sion.