Morto Jimmy Greaves

L’Inghilterra del pallone piange uno dei migliori attaccanti della sua storia. Jimmy Greaves è in effetti deceduto all’età di 81 anni ha annunciato il Tottenham, club per il quale deteneva il record di goal segnati.

Greaves aveva debuttato con il Chelsea col quale aveva segnato 124 gol tra il 1957 e il 1961. In seguito ha giocato per più di dieci anni con il Tottenham mettendo a referto 266 reti in 379 partite. Greaves conta anche 57 selezioni e 44 gol con la maglia della Nazionale inglese e ha fatto parte del gruppo che vinse la Coppa del Mondo del 1966.