L’AS Roma ha annunciato quest’oggi che José Mourinho sarà il nuovo allenatore dei giallorossi per il prossimo triennio. Una notizia decisamente inaspettata, che ha fatto subito il giro dei social network. La compagna aerea Ryanair ha colto la palla al balzo per entrare nei trending topic di Twitter con un cinguettio ironico e tagliente: «José sarà felice di sapere che attualmente decolliamo da Londra a Roma a partire da sole 14,99 sterline. A causa della mancanza di trofei agli Spurs, ci aspettiamo che un bagaglio a mano sia sufficiente per il viaggio», si legge nel tweet. Il riferimento di Ryanair è alla deludente esperienza dell’allenatore portoghese sulla panchina del Tottenham, conclusasi con l’esonero.