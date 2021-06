Nel futuro del FC Lugano non c’è solo una nuova proprietà, ma anche un giovane attaccante dal potenziale immenso. Nikolas Muci ha infatti rinnovato il contratto che lo legava ai bianconeri sino al 30 giugno del 2025. «La decisione di iniziare la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione con il rinnovo di un ragazzo nato e cresciuto nel territorio è al tempo stesso un attestato di stima al proprio talento e il segnale delle nuove ambizioni del club che guarderà anche al calcio internazionale, ma sempre partendo dalle proprie radici» ha spiegato il club in una nota. Non solo. A riprova del valore del giocatore, classe 2003, la società ha fissato una maxi clausola rescissoria. Chi vorrà mettere le mani su Muci prima della scadenza naturale del suo contratto, dovrà sborsare qualcosa come 10 milioni di franchi. «Nikolas - precisa il club - ha disputato gran parte della stagione con la squadra U18 del Team Ticino, con la quale ha raggiunto la finale di coppa svizzera, persa solo ai rigori. L’attaccante ticinese ha anche esordito in prima squadra nel corso della stagione appena terminata sia in coppa svizzera che in campionato, e ora rinforzerà la compagine U21 del Team Ticino che tenterà di raggiungere la promozione nelle ultime tre gare in programma a giugno».