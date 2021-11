Cento giorni da commissario tecnico rossocrociato. Murat Yakin taglia il traguardo proprio domani. Lo fa da eroe nazionale. E con un rinnovo già in tasca. Se non è un record, poco ci manca. Sì, il rapporto di lavoro con la Nazionale proseguirà sino al 2024 e alla campagna per gli Europei in Germania. La clausola «premiante», inserita nel contratto sottoscritto con l’ASF, è scattata in anticipo sull’ottimismo e i desideri ponderati. Grazie alla stratosferica qualificazione diretta ai prossimi Mondiali, ottenuta lunedì sera a Lucerna. Breve, brevissimo, il periodo a disposizione per immergersi in un ambiente per certi versi sconosciuto. Ereditando una selezione sulla cresta dell’onda e con l’obiettivo, nel giro di tre mesi, di non perdere quantomeno la faccia insieme al secondo volo - quella...