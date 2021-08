Il successore di Vladimir Petkovic come allenatore della Nazionale maggiore maschile è stato trovato: lunedì mattina Murat Yakin ha firmato un contratto che è valido fino alla fine delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 con un'opzione di prolungamento. Il 46enne di Basilea si unisce all'Associazione Svizzera di Football (ASF) con effetto immediato, lasciando lo Sciaffusa, club di Challenge League.

Tre settimane e mezzo prima del primo raduno della «Nati» dopo UEFA EURO 2020, è stato quindi deciso quale allenatore sarà responsabile della squadra a partire dalla partita internazionale a Basilea contro la Grecia il 1° settembre. La commissione con il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami, il presidente centrale dell’ASF Dominique Blanc, Patrick Bruggmann (direttore dello sviluppo del calcio dell’ASF) e il presidente della SFL Heinrich Schifferle ha presentato Yakin come candidato finale al comitato centrale dell’ASF che ha approvato la proposta.

Nonostante la sua età relativamente «giovane» (l’ultima volta che un allenatore aveva assunto il ruolo di allenatore in età ancora più giovane è stato nel 1996, quando Rolf Fringer aveva 39 anni) Murat Yakin ha molta esperienza nell'attività di allenatore. Dopo la fine della sua carriera da giocatore ricca di successi in Svizzera (campione e vincitore della Coppa con il Grasshopper Club Zurich e l'FC Basel), in Bundesliga con il VfB Stuttgart e l'1. FC Kaiserslautern, nel campionato turco con il Fenerbahçe Istanbul e nelle 49 partite internazionali per la Svizzera (4 gol), Yakin ha iniziato come allenatore al Concordia Basel.

Facendo passo dopo passo, Yakin ha allenato il Frauenfeld e l'Under 21 del GC per poi diventare allenatore dell'FC Thun e poi dell'FC Luzern. Con i Bernesi ha festeggiato la promozione dalla Challenge League in Super League, e nella stagione 2011/12 ha condotto gli svizzeri centrali alla finale di Coppa e al secondo posto in campionato. Yakin ha vinto due campionati svizzeri con l'FC Basel (2013 e 2014), e l'FCB ha anche raggiunto una volta le semifinali e una i quarti di finale della UEFA Europa League sotto la guida del suo ex capitano. Gli altri club che Yakin ha allenato sono Spartak Mosca, FC Schaffhausen, GC, Sion e, da giugno 2019, di nuovo lo Sciaffusa.

Quasi 17 anni dopo la sua 49esima e ultima partita internazionale per la Svizzera (il 9 ottobre 2004 in Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali), Yakin torna cosÌ all’ASF. L’ex difensore centrale e libero non vede l’ora di intraprendere il suo nuovo lavoro: «La Nati era già una questione di cuore per me come giocatore. È un grande onore e un piacere poter rappresentare il nostro paese come allenatore della “Nati”. Sono convinto che ci qualificheremo per la Coppa del Mondo con questa grande squadra e che celebreremo altri successi».

Anche Pierluigi Tami è pienamente convinto di aver scelto il candidato giusto. «Murat Yakin è una personalità forte con grande esperienza internazionale come giocatore e come allenatore. È un allenatore svizzero giovane e moderno, con un’idea chiara del gioco, dispone di un’alta competenza tecnica del calcio e ha obiettivi precisi».

Per il Presidente centrale dell’ASF Dominique Blanc Yakin è la scelta giusta ‹dato che rappresenta il nostro cammino svizzero. Moderno con idee proprie e coraggiose, come anche con dei concetti. Rappresenta la continuità nella nostra Nazionale ma allo stesso tempo la farà anche progredire per avere un futuro ricco di successi.”

