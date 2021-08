Murat Yakin futuro tecnico della Nazionale

A quasi 47 anni – li festeggerà il 15 settembre -, il basilese si ritrova nuovamente sotto la luce dei riflettori dopo la sua sfortunata parentesi a Sion. Allenatore dello Sciaffusa in Challenge League dal 2019, l’ex internazionale dalle 49 selezioni, succede così a Vladimir Petkovic con l’obiettivo di qualificare la Nazionale per la Coppa del mondo 2022 in Qatar. Dirigerà il suo primo incontro il 1. settembre al St. Jakob Park per l’amichevole contro la Grecia. Quattro giorni dopo, la Svizzera affronterà l’Italia sempre a Basilea per la sfida valida per il torneo preliminare dei Mondiali.